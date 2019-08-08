"Дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні": в Стамбулі завершилася зустріч Зеленського і Варфоломія. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".
"Ми раді вітати Вас у Вселенському Патріархаті. Вітаємо Вас із обранням президентом. Віримо у ваше успішне служіння на цій посаді", - привітав Варфоломій українського Президента.
Після переговорів та ланчу, який Вселенський Патріарх дав на честь Президента України, Варфоломій провів його по храму Святого Георгія.
"Про все. Про все, що бентежить всіх, говорили. Я дуже радий, що ми маємо тут потужну підтримку не тільки на політичному рівні", - сказав Зеленський, від'їжджаючи з Патріархії.
Патріарх Варфоломій провів Президента України до кортежу.
Президент відбув на зустріч у компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники, де він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.