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08.08.19 15:59

Екіпажі БМП змагалися в Донецькій області. ФОТОрепортаж

На полігоні в Донецькій області відбулися змагання на найкращий екіпаж БМП Об'єднаних сил.

Участь у них взяли представники різних родів військ, що беруть участь в операції Об'єднаних сил. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Змагання проходили в 4 етапи.

На першому потрібно було озброїти БМП - так визначався рівень злагодженості екіпажу. На другому машини повинні були на швидкість подолати смугу перешкод.

На третьому етапі кожен член екіпажу мав скласти іспити з вогневої, тактичної, інженерної підготовки, підготовки з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. А весь екіпаж мав показати, як справляється із завданнями із завантаження та розвантаження боєприпасів, евакуації умовного пораненого і тактичної медицини.

На завершальному етапі змагань екіпажі БМП виконували вогневі завдання.

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У Міноборони не називають імена членів екіпажу, що переміг у змаганні. Але зазначають, що всі його учасники показали гідний результат.

"Рівень навченості особового складу досить високий. Але й ті, у кого рівень навченості нижче середнього, компенсували його високою мотивацією. На змаганнях увесь особовий склад показав високу виучку", - відзначили в Міноборони.

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