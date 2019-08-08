Поліція шукає власника мікроавтобуса, знайденого спаленим на Столичному шосе в Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Встановлено, що власником авто є ДЕНЕГА Ігор Іванович, 1981 р.н., мешканець м. Тернополя. Камери відеоспостереження зафіксували його за кермом згорілого авто за день до зникнення. Наразі місцезнаходження чоловіка невідоме, його телефон вимкнений.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з приміткою - зниклий безвісті) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять заходи для встановлення всіх обставин події та розшуку зниклого чоловіка.
Поліція просить допомогти тих, кому відома будь-яка інформація про зниклого за телефонами: (095) 530-39-08, (097) 529-51-89 або по спецлінії 102.