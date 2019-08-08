Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАНЦ.

Зазначається, що сьогодні, 8 серпня 2019 р., в Національному антарктичному науковому центрі відбулися вибори директора. За підсумками таємного голосування директором було обрано Дикого Євгена Олександровича – за нього віддали свої голоси 23 науковці Центру. Один голос – проти.

Загалом у виборах взяли участь 24 із 26 штатних наукових співробітників ДУ НАНЦ. Було облаштовано дві виборчі дільниці – одна в приміщенні Центру в Києві, друга – на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Бюлетені вчених, які працюють в Антарктиді, було передано до Києва через інтернет у вигляді скан-копій. Голосування тривало з 9.00 до 15.00. Підрахунок голосів вела спеціально створена виборча комісія у складі чотирьох наукових співробітників Центру.







Вибори директора НАНЦ відбувалися згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", прийнятим Верховною Радою в 2016 р. Це перші вибори керівника Національного антарктичного наукового центру. Дотепер директорів установи призначало Міністерства освіти та науки.

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Кандидат біологічних наук, 45-річний Євген Дикий з березня 2018 року виконував обов’язки директора ДУ НАНЦ. Перед цим був заступником директора Українського наукового центру екології моря, очолював НДІ ім. Мечникова в Одесі. Учасник Майдану, з перших днів воював у добровольчому батальйоні "Айдар". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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За майже півтора року в статусі в. о. директора Центру Дикий ініціював модернізацію і капітальний ремонт антарктичної станції "Академік Вернадський" - перший за всю історію 65 років існування бази. Значна частина оновлення відбулася в 2018-2019 роках. Було замінено кабелі, опріснювач, інснератор (пристрій, що пресує сміття для вивезення), відремонтовано дах. Закуплено та встановлено нову лабораторію, що дозволяє робити повний цикл дослідження - аж до виділення ДНК. Метеокомплекс повністю автоматизовано. Завершення модернізації, зокрема, установка вже закуплених дизельних генраторів, заплановано на наступний сезон.

Також за останній рік вдалося перебудувати НАНЦ на наукову роботу і зібрати під його егідою всіх українських вчених, пов'язаних із Антарктикою.

"Коли я прийшов, 30 наукових ставок в НАНЦ були вільними. І за рік ми по-перше, зібрали всіх вчених, пов'язаних з Антарктидою, зокрема тих, які не знаходили спільної мови з попереднім керівництвом Центру. Також залучили наукову молодь після отримання освіти за кордоном. І зараз у нас сильна наукова команда, яка аналізує дві третини отриманих в Антарктиді даних", - пояснював Дикий навесні 2019-го.

Крім того, Дикий відновив океанографічні дослідження українськими вченими у водах Антарктики.

Також Дикий при відборі осіб у річну експедицію в Антарктиду дозволив брати участь у конкурсі жінкам. У результаті після 22-річної перерви в цій експедиції працюють дві жінки - біолог і лікар. Однак сам директор не вважає це показником. "Це досягнення, якими я не можу хизуватися перед своїми західними колегами, бо це те саме, якби доросла людина похвалилася, що навчилася чистити зуби", - сказав він.

У своїй передвиборчій програмі Євген Дикий називає пріоритетами подальшу модернізацію станції "Академік Вернадський", забезпечення додаткових джерел фінансування наукових досліджень, розвиток мережі моніторингу Антарктичного півострова, проведення порівняльних досліджень обох полярних регіонів – Арктики та Антарктики, соціальний захист полярників.

Згідно з Законом України "Про науку та наукову діяльність", директора Національного антарктичного наукового центру обирають терміном на п’ять років.

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