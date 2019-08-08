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08.08.19 19:58

Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого. ФОТО

Директором Державної установи "Національний антарктичний науковий центр" обрано Євгена Дикого, який раніше виконував обов'язки керівника центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАНЦ.

Зазначається, що сьогодні, 8 серпня 2019 р., в Національному антарктичному науковому центрі відбулися вибори директора. За підсумками таємного голосування директором було обрано Дикого Євгена Олександровича – за нього віддали свої голоси 23 науковці Центру. Один голос – проти.

Загалом у виборах взяли участь 24 із 26 штатних наукових співробітників ДУ НАНЦ. Було облаштовано дві виборчі дільниці – одна в приміщенні Центру в Києві, друга – на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Бюлетені вчених, які працюють в Антарктиді, було передано до Києва через інтернет у вигляді скан-копій. Голосування тривало з 9.00 до 15.00. Підрахунок голосів вела спеціально створена виборча комісія у складі чотирьох наукових співробітників Центру.

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Вибори директора НАНЦ відбувалися згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", прийнятим Верховною Радою в 2016 р. Це перші вибори керівника Національного антарктичного наукового центру. Дотепер директорів установи призначало Міністерства освіти та науки.

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Директором Національного антарктичного наукового центру обрано Дикого 02

Кандидат біологічних наук, 45-річний Євген Дикий з березня 2018 року виконував обов’язки директора ДУ НАНЦ. Перед цим був заступником директора Українського наукового центру екології моря, очолював НДІ ім. Мечникова в Одесі. Учасник Майдану, з перших днів воював у добровольчому батальйоні "Айдар". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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За майже півтора року в статусі в. о. директора Центру Дикий ініціював модернізацію і капітальний ремонт антарктичної станції "Академік Вернадський" - перший за всю історію 65 років існування бази. Значна частина оновлення відбулася в 2018-2019 роках. Було замінено кабелі, опріснювач, інснератор (пристрій, що пресує сміття для вивезення), відремонтовано дах. Закуплено та встановлено нову лабораторію, що дозволяє робити повний цикл дослідження - аж до виділення ДНК. Метеокомплекс повністю автоматизовано. Завершення модернізації, зокрема, установка вже закуплених дизельних генраторів, заплановано на наступний сезон.

Також за останній рік вдалося перебудувати НАНЦ на наукову роботу і зібрати під його егідою всіх українських вчених, пов'язаних із Антарктикою.

"Коли я прийшов, 30 наукових ставок в НАНЦ були вільними. І за рік ми по-перше, зібрали всіх вчених, пов'язаних з Антарктидою, зокрема тих, які не знаходили спільної мови з попереднім керівництвом Центру. Також залучили наукову молодь після отримання освіти за кордоном. І зараз у нас сильна наукова команда, яка аналізує дві третини отриманих в Антарктиді даних", - пояснював Дикий навесні 2019-го.

Крім того, Дикий відновив океанографічні дослідження українськими вченими у водах Антарктики.

Також Дикий при відборі осіб у річну експедицію в Антарктиду дозволив брати участь у конкурсі жінкам. У результаті після 22-річної перерви в цій експедиції працюють дві жінки - біолог і лікар. Однак сам директор не вважає це показником. "Це досягнення, якими я не можу хизуватися перед своїми західними колегами, бо це те саме, якби доросла людина похвалилася, що навчилася чистити зуби", - сказав він.

У своїй передвиборчій програмі Євген Дикий називає пріоритетами подальшу модернізацію станції "Академік Вернадський", забезпечення додаткових джерел фінансування наукових досліджень, розвиток мережі моніторингу Антарктичного півострова, проведення порівняльних досліджень обох полярних регіонів – Арктики та Антарктики, соціальний захист полярників.

Згідно з Законом України "Про науку та наукову діяльність", директора Національного антарктичного наукового центру обирають терміном на п’ять років.

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