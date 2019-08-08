Відлуння буремних 40-х: під будівлею поліції на Рівненщині знайшли старовинний схрон зі зброєю. ФОТОрепортаж

Про знахідку розповів на своїй сторінці в Facebookглава Національної поліції Сергій Князєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час розбирання будівлі відділу поліції в м. Острог на Рівненщині (будуємо новий триповерховий будинок) було виявлено схрон зі зброєю: 2 угорські осколкові гранати зразка 1936 (М-36), 4 німецькі гранати М-24, 2 радянські гранати РГД-33 , австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, патрони різних калібрів (до рушниць різних типів зброї Другої світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів Другої світової війни", - написав він.

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Поки не вдалося визначити, що саме тут було - поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в'язниця НКВД.

"Під приміщенням - численні недосліджені катакомби. Що таять вони?" - цікавиться питанням Князєв.

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