Із загиблими на Донбасі морськими піхотинцями Олександром Шарком і Владиславом Раком попрощалися на Чернігівщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівський військкомат у Фейсбуці.

У селі Облин прощалися з Олександром Олександровичем Шарком, 1988 року народження, уродженцем села Савінка Козелецького району, старшим матросом, помічником гранатометника десантно-штурмової роти 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти;

У Козельці прощалися з Василем Миколайовичем Раком, 1998 року народження, матросом, гранатометником 1-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти.

У повідомленні військкомату зазначається: "Морський десант… Остання висадка… у вічність…

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Всю ніч вони їхали додому… Але, не так, як зазвичай їздять до батьківської хати – з квітами та подарунками для найрідніших… Цього разу найрідніші готувати квіти для них – для Воїнів…

Сьогодні двох синів Чернігівщини – військовослужбовців 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського старшого матроса Олександра ШАРКА та матроса Владислава РАКА провели в останню путь.

Під час "хлібного перемир’я", 6 серпня підступний ворог зробив єдиний постріл на догоду своїм кремлівським хазяїнам, внаслідок якого маємо чотирьох загиблих.

Воїнам було від 20 до 31 року. Це – солдат Сергій ШАНДРА із Вінницької області, матрос Василь КУРДОВ з Миколаївщини та, як ми писали раніше, - два морпіхи із Козелецького району – старший матрос Олександр ШАРКО і матрос Владислав РАК.

Земляків сьогодні поховали з усіма належними військовими почестями на Козелеччині: Олександра ШАРКА - в с. Олбин, Козелецького району, а Владислава РАКА – в самому Козельці.

У церемоніях прощання та поховання Воїнів взяли участь керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, особовий склад Козелецького районного ТЦК та СП, представники командування Військово-Морських Сил України,товариші по службі і небайдужі мешканці району та області.

Царство Небесне, вічний спокій та світла пам’ять Вам, морпіхи…" - йдеться в повідомленні.





