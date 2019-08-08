Нова символіка спецпризначенців ЗСУ - вовкулака, який тримає в пащі стріли. ФОТО

Фото нового нарукавного знака розміщені на сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Срібна голова Вовкулаки із золотими очима - уособлює керівну, тобто "головну" структуру #ССО. В пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна стріла зламана, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах - нейтралізований ворог. Тобто Голова ССО вирішує, який ворог знищується, який нейтралізується", - пояснили в Командуванні.

Під зображенням вовка-перевертня розміщено золотий стилізований двозуб покровителя ССО - князя Святослава Хороброго.

"Компонування елементів нарукавного знаку символізує спадковість бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків – характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість та рішучість під час виконання завдань з керівництва підпорядкованими військовими підрозділами ССО ЗС України", - додали в Командуванні.



