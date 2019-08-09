Есмінець ВМС США USS Porter увійшов у Чорне море: РФ направила спостерігати за ним сторожовий корабель "Сметливый". ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні 6-го флоту США, передає Цензор.НЕТ.

В американських ВМС уточнили, що їхній корабель заходить у Чорне море вшосте від початку року.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У Чорне море увійшов ударний корабель ВМФ Росії "Североморск", - журналіст Клименко. ФОТОрепортаж

"USS Porter DDG78 почав перехід у Чорне море. Це вшосте в 2019 році, коли там перебуватиме корабель ВМФ США", - йдеться в повідомленні.











В американських ВМС запевнили, що метою місії є підвищення регіональної стабільності в Чорному морі, а також демонстрація підтримки союзникам США і НАТО в регіоні.

"Військово-морські операції, які ми проводимо в Чорному морі з нашими союзниками і партнерами, підтримують міцні відносини, необхідні для регіональної стабільності", - сказала командувач 6-го флоту США Ліза М. Франчетті.

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Водночас пересування корабля одного із союзників України не залишилося без уваги російських військових: за ним почав спостерігати сторожовий корабель Чорноморського флоту "Сметливый".

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець з УРО-ПРО "Портер" ВМС США, що увійшов 8 серпня в південну частину акваторії Чорного моря", - повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, пишуть Факты.