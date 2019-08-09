В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це йшлося 8 серпня під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна і керівника офісу Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.

Керівник офісу Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсон Шумахер високо оцінив співпрацю з поліцейськими Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

"Ми цінуємо наше партнерство, нашу спільну роботу та результати, які отримуємо. Ми багато працюємо над відкриттям офісу DEA у Києві. Зокрема, Посольство США докладає максимум зусиль для його відкриття. Тож упевнений, у 2020 році офіс запрацює", - сказав Шумахер.

Він додав, що DEA на цей час має 92 офіси у понад 70 країнах світу. Отже, і українські поліцейські матимуть можливість приєднатися до цієї потужної команди з протидії міжнародній наркозлочинності.

Перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції найвищі за останні 25 років.

"За всю новітню історію України - за 25 років - жодного разу не проводилися такі масштабні та результативні спеціальні операції. Жодного разу не вилучалися такі партії наркотичних речовин - кокаїну, героїну. Це наша з вами спільна перемога. Тільки у співпраці ми змогли досягти таких результатів", - зазначив Аброськін.

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