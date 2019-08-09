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09.08.19 10:21

П'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У місті Сарни Рівненської області п'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

"До трагічних наслідків призвели необдумані та протиправні дії підлітка, який взяв автомобіль батька і в райцентрі на вулиці Котляревського 7 серпня близько 21:30 здійснив наїзд на велосипедиста. Від травм потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний підліток на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїжджій частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько 7 ранку 8 серпня 34-річний сарненчанин помер.

Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 01
Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 02
Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 03

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