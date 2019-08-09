П'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

"До трагічних наслідків призвели необдумані та протиправні дії підлітка, який взяв автомобіль батька і в райцентрі на вулиці Котляревського 7 серпня близько 21:30 здійснив наїзд на велосипедиста. Від травм потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний підліток на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїжджій частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько 7 ранку 8 серпня 34-річний сарненчанин помер.

Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події.

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