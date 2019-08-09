Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Оперативники Управління захисту економіки в м. Києві, спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за сприяння прокуратури м. Києва, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, викрили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди з підприємців столиці, організовану прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє прокурорів вирішили отримати $5000 неправомірної вигоди від директора мережі автозаправних станцій.

За зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися в господарську діяльність АЗС.

Кошти передавалися прокурорам за посередництва цивільної особи.

8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 і посередника затримали безпосередньо під час одержання хабаря.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

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