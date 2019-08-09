У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь представників ЗМІ в засіданні не передбачена, однак заплановано брифінги учасників засідання.

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Мета засідання - підготовка парламенту нового скликання до роботи.

Засідання підготовчої депутатської групи

Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін ("ОП - "За життя")

Шуфрич

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

Руслан Стефанчук ("Слуга народу")





Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("ЄС")

Іван Крулько та Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

Ярослав Железняк ("Голос").

Депутати від "Слуги народу": Олександр Корнієнко (другий праворуч), Данило Гетманцев (третій праворуч).

Денис Монастирський (перший праворуч, "Слуга народу")

Нові обличчя в Раді.







Фото: Цензор.НЕТ.