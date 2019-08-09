У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Участь представників ЗМІ в засіданні не передбачена, однак заплановано брифінги учасників засідання.
Мета засідання - підготовка парламенту нового скликання до роботи.
Засідання підготовчої депутатської групи
Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін ("ОП - "За життя")
Шуфрич
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков
Руслан Стефанчук ("Слуга народу")
Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("ЄС")
Іван Крулько та Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")
Ярослав Железняк ("Голос").
Депутати від "Слуги народу": Олександр Корнієнко (другий праворуч), Данило Гетманцев (третій праворуч).
Денис Монастирський (перший праворуч, "Слуга народу")
Нові обличчя в Раді.
Фото: Цензор.НЕТ.