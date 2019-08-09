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09.08.19 15:12

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи. ФОТОрепортаж

У Верховній Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь представників ЗМІ в засіданні не передбачена, однак заплановано брифінги учасників засідання.

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Мета засідання - підготовка парламенту нового скликання до роботи.

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 01

Засідання підготовчої депутатської групи

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 02

Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін ("ОП - "За життя")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 03

Шуфрич

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 04

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 05

Руслан Стефанчук ("Слуга народу")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 06
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 07

Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("ЄС")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 08

Іван Крулько та Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 09

Ярослав Железняк ("Голос").

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 10

Депутати від "Слуги народу": Олександр Корнієнко (другий праворуч), Данило Гетманцев (третій праворуч).

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 11

Денис Монастирський (перший праворуч, "Слуга народу")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 12

Нові обличчя в Раді.

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 13
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 14
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 15

Фото: Цензор.НЕТ.

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