Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час візиту в Донецьку область.

"За спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу", - заявили в пресслужбі.

Правоохоронці розробили розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення.

Розроблено розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення та їх необхідного забезпечення – екіпіровка, транспорт, техніка, зв'язок тощо. Також у деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції.

"Донецька область серйозно та глибоко відпрацьовує план з відновлення публічної безпеки та порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей. Країна не стане успішною, якщо ми забудемо про наших громадян по той бік лінії розмежування. Сьогодні ми маємо змістовну основу для деокупації та реінтеграції жителів тимчасово окупованої території в український простір", - відзначив Іван Варченко.

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