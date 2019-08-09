Псевдомінера, якого обдурили замовники, заарештували в Одесі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу кіберполіції.

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За інформацією відомства, 39-річний раніше судимий одесит через соціальні мережі отримував від незнайомців замовлення на "мінування". За це йому обіцяли грошову винагороду. Серед об'єктів, на які вказували замовники, - школи, лікарні, торгові центри та інші місця великого скупчення людей. Грошей він так і не отримав: замовники його обдурили.

Повідомлення він висилав електронною поштою, використовуючи способи анонімізації (TOR, VPN). При цьому щоразу він створював нову електронну скриньку, прив'язану до віртуального номеру телефону (наприклад, "zahvat.odessa@...").

Правоохоронці встановили IP-адресу чоловіка і номери мобільних телефонів, які він використовував. Надалі вони відстежили його переміщення і дізналися фактичне місце перебування. Чоловіка затримали на території покинутого санаторію в Чорноморську, де він переховувався від поліції.

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Слідство кваліфікувало дії затриманого за частинами 1 і 2 ст. 259 КК України - "свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності".

"Кіберполіція напрацювала дієвий механізм ідентифікації осіб, які надсилають такі повідомлення. Також встановлено декількох громадян, які займалися таким із території Російської Федерації, і зараз розробляються шляхи притягнення їх до відповідальності", - зазначили в пресслужбі.



