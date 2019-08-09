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09.08.19 19:12

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Гостра політична реприза

Зеленський про президента Туреччини: "Ердоган - вусатий тарган"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Турецькі гастролі

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом. ВIДЕО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Пора рвать когти...

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Паралелі історії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Страшний сон

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Епічно і красиво

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трансформація "російської ідеї"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Збудуться мрії народні

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Так, можуть повторити...

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Путінська мрія…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві. ФОТО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Пригоди Тарантіно у Москві

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Стан справ у міжнародній політиці

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