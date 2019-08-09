У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

У фіналі багатонаціональні сили продемонстрували свої вогневі і тактичні навички з використанням усієї наявної зброї, включно з бронетехнікою і артилерією. Сценарій навчань передбачав командно-штабну та польову підготовку з бойовою стрільбою, взаємодію підрозділів із різних країн під час відпрацювання різних тактичних елементів, а також бойову підтримку в комбінованих операціях.

На заключній церемонії перед учасниками навчань виступили президент, прем'єр і спікер парламенту Грузії. Найкращі військовослужбовці, серед яких і командир підрозділу українських морських піхотинців старший лейтенант Павло Сбитов, отримали нагороди.

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Нагадаємо Agile Spirit 2019 вже вдев'яте проходять у Грузії. У них взяли участь понад 3 тис. військових з 14 країн-членів НАТО і країн-партнерів, а саме: Грузії, США, Великої Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України.





Метою нинішнього тренінгу стало підвищення сумісності, вдосконалення і підвищення оперативної спроможності під час планування і виконання операцій у багатонаціональному середовищі, а також розвиток можливостей управління і контролю між Альянсом і країнами-партнерами.

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