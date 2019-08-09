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09.08.19 19:36

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТОрепортаж

Українець Артем Бараненко отримав особливу нагороду - Шаблю найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 01

Щороку відзнаку присуджується курсанту, який продемонстрував високі результати в навчанні і під час іспитів. Цьогоріч в Академії навчалося 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 різних країн - від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 02

Артем - кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчалися в Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 03

Нагороду українському курсанту вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті, кавалер Ордена Британської Імперії.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 04

На випускній церемонії також були присутні батьки Артема.

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