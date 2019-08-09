Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено "продукції" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 і ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що через одну з мереж АЗС регіону здійснюється реалізація пального за готівку без відображення згаданих операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

При цьому частина палива надходила на АЗС з підпільного виробництва, розташованого на території області, а частина - ввозилася в Україну без митного оформлення, в т.ч. контрабандним шляхом.

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За результатами санкціонованих обшуків, проведених на території області, ліквідовано незаконне масове виробництво пального, вилучено з незаконного обігу та передано на відповідальне зберігання понад 153 тонн паливно-мастильних матеріалів (бензин марок "А-92", "А-95", "А-95+", дизельне пальне) і майже 14 тис. літрів спирту загальною орієнтовною вартістю 8,1 млн грн, а також обладнання для незаконного виробництва вартістю 2 млн грн і майже 280 тис. грн неврахованої готівки.

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Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.