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09.08.19 21:45

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Український зведений підрозділ ЗСУ прибув на базу багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності, що в місті Хоенфельс (Німеччина), для участі в багатонаціональних навчаннях Combined Resolve-12.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 01

Цього року представники Збройних Сил України візьмуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, в позначенні сил противника OPFOR, а також у штабах батальйону, бригади і дивізії. Окремо слід відзначити українську групу спостерігачів та інструкторів, які під час багатонаціональних навчань оцінюватимуть дії підрозділів за натовськими стандартами.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 02
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 03

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Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 04
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 05

До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща. Перед відрядженням за кордон цей підрозділ повернувся з району проведення операції Об'єднаних сил, де виконував бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 06
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 07

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Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 08
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 09

"Рота бере участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року. Штатна техніка - БМП-2 - не підводила нас у бою, витримає і навчання, - зазначив Борщ. - Екіпажі БМП досвідчені, перед виходом у поле кілька разів перевіряють машини. Тому техніка хоч і не нова, але надійна".

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 10
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 11

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Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 12

У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке рішення організаторів, як зізнаються учасники навчань з інших країн, внесе динамічність і потребує вжиття нестандартних рішень на "несподіванки" українських спецназівців.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 13
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 14
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 15

У багатонаціональному навчанні "Combined Resolve-12" братимуть участь військовослужбовці з 21 країни.

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