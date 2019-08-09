Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка - батька п'ятьох дітей, успішно вступили в КПІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав їх хрещений батько Дмитро Христюк.
Він зазначив: "Брати Гуменюки: Олег, Максим, Святослав.
Ще 5 років тому, коли загинув в зоні АТО їх батько, їм було по 10 років. За п’ять років без батька, було по-різному.... Але все здолали, руки не опускали, рухалися вперед.
Нещодавно закінчили школу. Здали ЗНО. Вступили до ВНЗ.
Сьогодні всі разом - з хлопцями і з Софією Таран святкуємо вступ!:)
З 1 вересня - студенти Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Олег Гуменюк - Фізико-технічний інститут, спеціальність: кібербезпека ІТ.
Гуменюк Святослав - факультет інформатики та обчислювальної техніки, спеціальність: інформаційні системи та технології.
Максим Гуменюк - факультет прикладної математики, спеціальність: комп’ютерна інженерія ІТ.
Олександр Гуменюк, перший комбат і засновник 11 батальйону "Київська Русь" пишався би своїми синами... І я пишаюся своїми похресниками!"