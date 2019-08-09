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09.08.19 22:50

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

У селі Софіївська Борщагівка під Києвом правоохоронці затримали підозрюваних, які посеред вулиці стріляли в чоловіка.

Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Національної поліції Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ.

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних 01

"Зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Один із них в минулому міг мати стосунок до МВС", - написав Небитов.

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних 02

За його словами, автомобіль злочинців зупинили в Обухівському районі через годину після повідомлення про стрілянину.

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних 03

Також він зазначив, що потерпілий дістав вогнепальне поранення в груди.

"Зараз потерпілий у лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі", - додав він.

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних 04

Також глава Нацполіції області оприлюднив відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на потерпілого.

Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних 05

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