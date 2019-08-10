На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"10 серпня о 5:25 у місті Запоріжжя на вул. Донецьке шосе, 2-А, на території газової автозаправки, під час заправки вибухнув газовий балон. Як наслідок, загорівся автомобіль. Постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 5:42. Унаслідок займання знищено один автомобіль і пошкоджено дві автозаправні колонки.

До гасіння залучалось дев'ять людей особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.

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