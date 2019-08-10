Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Учасники змагалися в декількох спортивних і професійних номінаціях і демонстрували не лише індивідуальні навички, а й злагодженість роботи в команді. Саме це суттєво впливало на остаточне місце команд у турнірній таблиці.





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У нелегкій боротьбі в номінаціях на найкращий екіпаж САУ і розрахунок РСЗВ перші місця посіли команди окремої бригади морської піхоти. А найкращим розрахунком великокаліберної артилерії стала команда окремої артилерійської бригади.

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Варто додати, що незабаром переможці почнуть підготовку до фінального етапу змагань на першість серед артилерійських підрозділів Об'єднаних сил.