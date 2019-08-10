Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
10.08.19 12:36

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулися змагання між розрахунками великокаліберної артилерії, реактивних систем залпового вогню та екіпажами самохідних артилерійських установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 01

Учасники змагалися в декількох спортивних і професійних номінаціях і демонстрували не лише індивідуальні навички, а й злагодженість роботи в команді. Саме це суттєво впливало на остаточне місце команд у турнірній таблиці.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 02
Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 03

Дивіться також: Екіпажі БМП змагалися в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 04
Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 05

У нелегкій боротьбі в номінаціях на найкращий екіпаж САУ і розрахунок РСЗВ перші місця посіли команди окремої бригади морської піхоти. А найкращим розрахунком великокаліберної артилерії стала команда окремої артилерійської бригади.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 06

Дивіться також: Змагання на найкращий танковий екіпаж Об'єднаних сил відбулися на Донеччині. ФОТОрепортаж

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 07

Варто додати, що незабаром переможці почнуть підготовку до фінального етапу змагань на першість серед артилерійських підрозділів Об'єднаних сил.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100