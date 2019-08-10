Унаслідок ДТП на Сумщині загинули три людини. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Данкор".

Як повідомила начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, інформація про ДТП на автодорозі біля населеного пункту Старе село надійшла від медиків о 18:52. Там зіткнулися два автомобілі, три людини загинули.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво ГУ НП. За попередніми даними, сталося лобове зіткнення автомобіля "Мерседес Віто", за кермом якого був водій, 1983 р.н. Він і його пасажир із численними травмами були доставлені в лікарню. Три людини, які були в іншому автомобілі "ЗАЗ Ланос", загинули. Це водій (1971 р.н), чоловік (1940 р.н.) і жінка (1946 р.н.). Всі - жителі Охтирки.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

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