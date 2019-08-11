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11.08.19 09:25

На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх. ФОТОрепортаж

На акції протесту опозиції в Москві, яка відбулась у суботу, 10 серпня, було затримано понад десять підлітків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив уповноважений із прав дитини в Москві Євген Бунімович.

"Понад десять неповнолітніх було затримано, але точних цифр наразі немає", - сказав він. За його словами, "більшість вже відпустили".

Фото REUTERS

На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 01

На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 02
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 03
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 04
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 05
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 06
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 07
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 08
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 09
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 10
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 11
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 12
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 13
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 14
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 15
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 16
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 17

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.

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Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

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