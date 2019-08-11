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11.08.19 14:29

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Під час морського походу три навчальні катери ВМС "Сміла", "Чигирин" та "Нова Каховка" пройшли протоку Босфор і зайшли в порт Гельджук, до головної бази ВМС Турецької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 01

Під час переходу морем курсанти провели низку тренувань, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами.

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 02

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Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 03
Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 04

Нагадаємо, у складі екіпажів близько 50 курсантів другого й п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 05

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Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 06
Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 07

Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Республіка Болгарія).

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