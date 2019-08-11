Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Під час переходу морем курсанти провели низку тренувань, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами.
Нагадаємо, у складі екіпажів близько 50 курсантів другого й п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".
Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Республіка Болгарія).