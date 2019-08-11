Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан). ФОТО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Книга "Іловайськ. Війна, якої не було".

"Пішов із життя ще один гідний офіцер, але спогад про нього залишиться на сторінках Іловайської хроніки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в 2014 році завданням опорного пункту №4004 в районі Покровки Донецької області була відсіч ворожим силам, які заходили на територію України з території Росії для надання допомоги незаконним військовим формуванням. Опорний пункт піддавався систематичним мінометно-артилерійським обстрілам.

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Фото: facebook.com/ilovaysk2014