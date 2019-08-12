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12.08.19 12:20

Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі. ФОТО

На Житомирщині в будівлі Олевської районної державної адміністрації перед візитом президента Володимира Зеленського старий паркет прикрили новим килимом.

Про це в Facebook написав журналіст Роман Бочкала та опублікував відповідні фото, передає Цензор.НЕТ.

"Президенти змінюються, а традиції незмінні. Сьогодні Зеленського чекають в Олевську. В райадміністрації з'явився новий килим", - написав Бочкала.

Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі 01
Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі 02

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Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі 03

Як повідомляє місцеве видання "Житомир.інфо", кілька сотень людей чекають на президента Зеленського біля будівлі РДА.

Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі 04

"Станом на 11:00 біля будівлі Олевської райдержадміністрації зібралося кілька сотень осіб. У залі, де має відбутися представлення, присутні обрані народні депутати від партії "Слуга народу", мери міст і "актив" області", - пише видання.

Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі 05

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.

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