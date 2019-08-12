Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі. ФОТО

Про це в Facebook написав журналіст Роман Бочкала та опублікував відповідні фото, передає Цензор.НЕТ.

"Президенти змінюються, а традиції незмінні. Сьогодні Зеленського чекають в Олевську. В райадміністрації з'явився новий килим", - написав Бочкала.





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Як повідомляє місцеве видання "Житомир.інфо", кілька сотень людей чекають на президента Зеленського біля будівлі РДА.

"Станом на 11:00 біля будівлі Олевської райдержадміністрації зібралося кілька сотень осіб. У залі, де має відбутися представлення, присутні обрані народні депутати від партії "Слуга народу", мери міст і "актив" області", - пише видання.

Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.