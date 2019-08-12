Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
12.08.19 12:57

Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня. ФОТОрепортаж

Тактична група українських кораблів, у складі якої три катери ВМС ЗС України: "Нова Каховка", "Сміла" та "Чигирин", що сьогодні мали завершити свій візит до Головної військово-морської бази ВМС Туреччини Гельджук, перебуватиме там до 17 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На базі в Гельджуку українські кораблі перебуватимуть до 17 серпня, продовження термінів візиту обумовлено погодними умовами та штормом у протоці Босфор та Чорному морі", - повідомили агентству в Апараті військового аташату при Посольстві України в Турецькій Республіці.

За планом походу, група кораблів мала вийти з бази в Гельджуку сьогодні.

Загалом у складі екіпажів близько 50 курсантів другого та п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 01
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 02
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 03
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 04

Як повідомлялося, три військові українські кораблі відбули у катерний похід з порту Одеса 6 серпня, після Гельджука вони відвідають порт Констанца у Румунії та Варна у Болгарії.

Дивіться також: Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор і прибули на головну базу ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Під час походу курсанти опановують всі види корабельних вахт, різноманітні корабельні бойові навчання. Зокрема, штурмани прокладатимуть курс, механіки нестимуть вахту у машинному відділенні. Також майбутні офіцери тренуватимуться рятувати людей, які опинилися за бортом, та у боротьбі за живучість корабля та інші. Крім того, у планах походу - проведення тренування з передачі вантажів на воду та спільного маневрування у складі тактичної групи.

За два роки це вже другий похід у складі трьох навчальних катерів до Турецької Республіки.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100