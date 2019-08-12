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12.08.19 13:19

Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на автодорозі "Татарбунари-Вилкове".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

Унаслідок зіткнення Fiat, Toyota та Volkswagen біля села Струмок загинули чотири людини і ще троє - госпіталізовані.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються особи загиблих та обставини події.

Станом на 12.00 попередньо встановлено, що Fiat, здійснюючи обгін автомобіля, який рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota. Незначні механічні пошкодження дістав також Volkswagen, який, рухаючись позаду, і в'їхав у Toyota.

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Унаслідок зіткнення несумісні з життям травми дістали водій та двоє пасажирів Fiat - жителі Ізмаїла, 2000, 2001 та 1990 р.н., а також пасажир Toyota - житель Київської області, 1953 р.н.

Крім того, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали водій Toyota - мешканка Київської області, 1970 р.н., та пасажир Fiat - житель Ізмаїла, 2000 р.н. Обох госпіталізовано.

Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція 01
Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція 02

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