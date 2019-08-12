У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Повідомляється, що прокуратура направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача структурного підрозділу одного з приватних медичних центрів.

"Протягом лютого-березня цього року медпрацівник незаконно видавав рецептурні бланки особам, які не мали підстав на отримання наркотичних ліків. При цьому лікар огляд таких "пацієнтів" не проводив та навіть не впевнився у тому, що їм можна вживати такі препарати", - йдеться в повідомленні.

Також за один незаконний рецепт лікар отримував у середньому 400-500 гривень. В цілому правоохоронці задокументували 101 "Правочин".

34-річному лікарю-наркологу інкримінується торгівля рецептами на спеціальні (наркотичні) лікарські засоби (ч. 1, 2 ст. 319 Кримінального кодексу України).

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Незаконний "бізнес" медпрацівника викрили наприкінці березня цього року. Під час обшуків на його робочому місці виявили та вилучили медичну документацію, незаповнені рецептурні бланки, копії вже виданих рецептів, які посвідчують незаконну діяльність лікаря.

Якщо вину чоловіка буде доведено в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.