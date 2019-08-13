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13.08.19 12:02

18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18-річний хлопець в одному з районів столиці вдарив таксиста ножем і пограбував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Нацполіції Києва Андрій Нєбитов.

18-річний хлопець у Святошинському районі міста Києва попросив таксиста відвезти його додому в село Вишгородського району. Грошей із собою у хлопця не виявилося, але він сказав, що коли приїдуть, то батько розрахується з водієм.

"Водієві стало шкода хлопця і він погодився. Далі дорогою спілкувалися на різні теми, аж раптом пасажир почав завдавати водієві ударів ножем в обличчя і грудну клітку. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу. Нападник забрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з міста події. Закривавленому водієві перехожі терміново викликали швидку і повідомили до поліції", - розповів Нєбитов.

Кримінальна поліція, слідчі і поліція превенції були підняті за сигналом "Збір".

Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП оперативно визначили шляхи можливого відходу зловмисника, професійно блокували територію і вже на ранок "загнали" та затримали нападника.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтями Кримінального кодексу "замах на умисне вбивство" та "розбій".

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18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 01
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 02
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 03
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 04
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 05

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