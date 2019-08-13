СБУ на Одещині припинила діяльність організованого угруповання, яке незаконно відчужувало майно. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що у 2017 році співробітник Головного управління юстиції України в Одеській області спільно з колишніми керівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області створили систему фіктивних реєстраційних підприємств, діяльність яких фактично здійснювалась у спеціально обладнаному офісі в Одесі.

Організатори оборудки без згоди власників відчужували земельні ділянки, об'єкти нерухомості та корпоративні права. Вони систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, використовували підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ та організацій різних форм власності.

Співробітники СБ України задокументували, що з липня 2017 року до серпня 2018 року на підставі заяв від імені померлих осіб рейдерською групою було вчинено понад 300 реєстраційних дій щодо переоформлення нерухомого майна на всій території України, у тому числі в Донецькій, Луганській областях і ТОТ АР Крим.

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Оборудки здійснювались як для клієнтів, так і у власних інтересах фігурантів провадження. Крім того, організатори шахрайської оборудки та підконтрольні їм виконавці причетні до незаконних забудов в Одесі, захоплень будівельних комплексів, ділянок землі та інших об’єктів нерухомого майна.

Потерпілими від дій зловмисників є фізичні та юридичні особи і державні органи.

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У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунальних підприємств та проживання учасників шахрайської оборудки. Під час слідчих дій вилучені численні речові докази протиправних дій. Проводяться експертні дослідження та здійснюється попередня оцінка шкоди, заподіяної угрупованням.