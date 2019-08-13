Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

""Креативний" голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів США. У випадку незгоди "громадський діяч" погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту керівництва країни до Олевського району області", - йдеться в повідомленні.

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"Оперативники спецслужби встановили, що "активіст" організував механізм вимагання грошей, зокрема від представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів "громадського впливу" для блокування їхньої законної діяльності. Правоохоронці затримали голову громадської ради згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в ресторані у центрі Житомира після одержання чергового "траншу" в розмірі 5,5 тис. доларів США. Раніше було задокументовано факт переказу на картковий рахунок "авансу" як гарантії за мовчання громадського активіста", - додали в СБУ.

Тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Заходи з документування протиправної діяльності зловмисника проводилися спільно зі Слідчим Управлінням ГУНП та під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.









