Російський суд продовжив арешт ще двом кримським фігурантам у "справі Хізб ут-Тахрір", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 13.08.2019 року, в Шахтинському міському суді відбувся розгляд клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Муедінову Яшару і Абдулгазієву Тофіку", - йдеться в повідомленні.
Засідання проходило в закритому режимі, клопотання слідства суд задовольнив, продовживши термін утримання під вартою до 15.11.2019.
Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.
Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.
Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.
28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.
Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.
За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).