Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Траса Запоріжжя - Маріуполь. Дорога життя, як її називають жителі Маріуполя. У рамках старої стратегії цю дорогу планували будувати 6 років. Почали в 2016-му, планували закінчити у 2022-му. Це довго. І неефективно. Замість того, щоб цю, найважливішу для країни дорогу, зробити відразу, її робили за годину по чайній ложці. При цьому, в цей же час виділялися мільярди гривень на в сотні разів менш завантажені дороги і дороги нижчих категорій", - йдеться в повідомленні.

У липні на нараді у Президента щодо доріг було прийнято рішення зробити цю дорогу не за три наступні роки, а за три місяці, тобто до середини жовтня.

"Коли ми про це публічно оголосили, багато хто вважав, що це неможливо. Але неможливо - це неможливо дивитися на те жахіття, яке твориться з дорогами зараз. А зробити трасу всю за три місяці - дуже складно, але реально", - заявив Голик.

За його словами, вже дві компанії з чотирьох працюють на цій трасі 24 години на добу.

"Вже кілька сотень одиниць техніки і сотні людей гарують на цій трасі і вночі теж", - підсумував Голик.

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