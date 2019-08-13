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13.08.19 20:59

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області проходить практична фаза командно-штабних навчань бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 01

На полігон однієї з частин Національної гвардії України, неподалік від обласного центру, з Вінниці і районів області сьогодні з'їхалися близько двохсот офіцерів. Тут вони вдосконалюють навички володіння штатною стрілецькою зброєю, а також згадують свої знання з інженерної, медичної та інших видів підготовок.

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 02
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 03

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На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 04

"Навчання в бригадах територіальної оборони, розташованих у кожній області України, проходять двічі на рік, - розповів заступник командувача Сухопутних військ з тероборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. - Як бачите, сьогодні офіцери бригади відпрацьовують практичні питання, але попереду у них ще багато і штабної роботи - налагодження взаємодії між управліннями бригади і батальйонів і злагодження в процесі цієї роботи".

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 05
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 06
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 07

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