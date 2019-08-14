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14.08.19 07:57

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області внаслідок сильних дощів із градом пошкоджено дахи будинків, транспортні засоби, а також городи жителів районного центру Сторожинець.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сильний дощ із градом почався вчора приблизно о 19:00 і тривав близько 40 хвилин.

За повідомленням місцевих жителів, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, побив стекла житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 01

Також жителі міста скаржаться, що через негоду постраждав урожай помідорів і груш.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 02

Крім того, в центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 03

Водночас у Чернівцях унаслідок зливи частково затопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.

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Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 04
Фото із сайту УНІАН

Раніше в Закарпатській області пронісся торнадо, який пошкодив сотні будинків.

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