Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сильний дощ із градом почався вчора приблизно о 19:00 і тривав близько 40 хвилин.

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За повідомленням місцевих жителів, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, побив стекла житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.

Також жителі міста скаржаться, що через негоду постраждав урожай помідорів і груш.

Крім того, в центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.

Водночас у Чернівцях унаслідок зливи частково затопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.

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Фото із сайту УНІАН

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