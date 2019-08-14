92% всієї військово-технічної допомоги, отриманої Україною з 2014 року, надійшло зі США, - посольство. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

"США є стратегічним партнером України. 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з-за кордону з 2014 року, надійшло саме зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, це "важливе свідчення довіри від наших американських партнерів до військово-технічного співробітництва з Україною, а також знак результатів реформ та напрацювань, які відбуваються та будуть здійснюватись в українській військовій та оборонній сферах".

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Інфографіка: Армія Inform