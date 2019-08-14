Незаконну АЗС ліквідували на Львівщині: вилучено 50 тонн дизельного пального. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на території одного з міст області функціонує автозаправна станція, через яку здійснюється реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено 50 тонн дизельного пального загальною орієнтовною вартістю 1,5 млн грн і автозаправний комплекс вартістю 150 тис. грн.





Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

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