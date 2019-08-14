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14.08.19 20:03

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, у місті Дніпро (Придніпровськ), біля Самарської районної ради відбулося прощання з Романом Романенком (позивний Біч), 1994 року народження, молодшим лейтенантом, заступником командира відділення снайперів окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 01

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 02
У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 03

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі "азовцем" Романом Романенком, - МВС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 04

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 05
У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 06

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор

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