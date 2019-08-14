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14.08.19 20:51

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області ліквідували схему реалізації взуття європейських виробників, незаконно ввезеного в Україну, і вилучили велику партію продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень обласного центру здійснюється накопичення нового взуття європейських виробників (Іспанія, Італія, Португалія), яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 02
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 03

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У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 04
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 05
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 06

Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазини, приймаючи замовлення через відповідні сайти, і користуючись для їх відправки кінцевим споживачам кур'єрськими послугами спеціалізованих компаній. При цьому розрахунок за реалізовану продукцію здійснювався готівкою і шляхом перерахування коштів на банківські картки правопорушників.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 07
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 08

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 09

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 10

За результатами санкціонованого обшуку, проведеного за місцем накопичення товару, з незаконного обігу вилучено взуття європейських виробників вартістю понад 5 млн грн, ввезене на територію України без сплати податків і митних платежів, майже 120 тис. євро і 30 тис. дол. неврахованої готівки і чорнову бухгалтерію.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 11
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 12

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У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 13

Триває слідство.

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