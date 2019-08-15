Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.

"У Києві 27-річний громадянин Узбекистану і 57-річна українка звернулися до відділу ДРАЦС з наміром зареєструвати шлюб, скориставшись популярною послугою "Шлюб за добу". Працівники ДРАЦС направили до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області запит про перевірку законності перебування іноземця на території України", - йдеться в повідомленні.

Під час перевірки міграційники виявили, що посвідка на проживання в Україні, яку надав молодий чоловік, підроблена і видана на ім`я іншої людини.

"Працівники управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області вирушили до ДРАЦС, де вже очікували розпису "молодята". Були викликані співробітники Національної поліції, які внесли цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)", - повідомили у відомстві.

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З`ясувалося, що іноземець в`їхав на територію України у 2018 році як турист, однак вчасно не виїхав, оскільки мав намір працевлаштуватися і залишитися тут жити. Тоді він обзавівся підробленою посвідкою і підшукав потенційну дружину, щоб після одруження отримати справжню тимчасову посвідку на проживання в Україні. Жінка вже дала свідчення, що погодилася на фейковий шлюб за 400 доларів США.

"Від початку року до ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області надійшло понад 3000 запитів від органів ДРАЦС про перевірку законності перебування на території України іноземців, які бажають вступити у шлюб. При цьому нами було виявлено близько 100 фактів підроблених посвідок, віз, а також підроблених штампів про перетин державного кордону України в документах, які надавалися для реєстрації шлюбів. За всіма фактами Національною поліцією ведеться слідство", - зазначив начальник ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області В’ячеслав Гузь.

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