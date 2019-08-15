Райнін на попередню пропозицію Терентьєва про звільнення Загребельської відповів, що згідно із законом це неможливо без подання прем'єра, - журналіст Ніколов. ДОКУМЕНТ

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Час таки дивовижних історій))) До нас потрапив дивовижний документ: глава порошенківської Адміністрації президента Райнін чорним по білому написав Терентьєву, що звільняти Агію Загребельську без подання прем'єр-міністра - не можна за законом! От не можна і все!!!! Тобто очільники АМКУ в Адміністрації президента заявили, яка норма закону діє щодо звільнення держуповноважених - тільки через голову прем'єр-міністра. Але наш герой не здався, а дочекався, коли на Банковій зміниться влада і написав уже новому Офісу президента, що хоче звільнити Загребельську, і що закон дозволяє це робити без прем'єрського подання. І в Офісі дивним чином повелися на цю маячню", - розповів він.

"По суті у мене залишилося одне питання: з якої причини Офіс президента Зеленського повівся на Терентьєва?

(А) рукожопіє - згадайте, мало хто очікував, що з новим президентом з'являться грамотні чиновники, здатні читати і виконувати закони не за принципом "я так бачу";

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал зі звільненням Загребельської: в ОП посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує. ДОКУМЕНТ

(Б) корупція - звільнити Загребельську і залишити ахметовського захисника Терентьєва, це жодною рукожопістю пояснити не можна.

Це як до виборів вимагати покарати Свинарчука, але залишити Букіна головою "Укроборонпрому" і продовжувати злив авіаційних технологій китайцям у косоворотках", - резюмував він.







Також читайте: АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

5 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону "Про Антимонопольний комітет України". Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

В ОП, зі свого боку, посилаються на подання глави АМКУ. Терентьєв це заперечує.