Маршрутка на Лісовій горіла через занесення стороннього джерела запалювання, - Нацполіція. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію, зокрема, правоохоронці з'ясували, що після виходу всіх пасажирів на кінцевій зупинці маршрутного таксі водій почув хлопок. Невдовзі він побачив, як загорівся автобус.

"За попередньою версією рятувальників, які ліквідували пожежу, причиною стало занесення стороннього джерела запалювання. З місця події поліцейські вилучили пляшку та інші рештки для проведення експертизи", - йдеться в повідомленні.

Нині слідчий відділ Деснянського управління поліції вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Поліцейські встановлюють обставини інциденту і розшукують причетних до правопорушення осіб. Унаслідок події ніхто не постраждав", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві біля станції метро "Лісова" згорів автобус №332, який курсує за маршрутом Київ-Бровари.

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