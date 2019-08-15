З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків з півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцію на територію, підконтрольну українській владі. Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів, виготовлених у "материковій" Україні, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов’язкових відрахувань до державного бюджету", - повідомляє спецслужба.

Зазначається, що під час проведення у Києві санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювалися готові до продажу ювелірні вироби, речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

За інформацією СБУ, упродовж 2015-2019 років зловмисники без сплати обов’язкових відрахувань до державного бюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч.1 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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