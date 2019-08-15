Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
15.08.19 14:37

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ. ФОТОрепортаж

На підконтрольну Україні територію намагалися незаконно ввезти ювелірні вироби з окупованого Росією Криму. Співробітники СБУ блокували незаконне ввезення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків з півострова організувала виготовлення ювелірних виробів. Потім зловмисники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцію на територію, підконтрольну українській владі. Ювелірні вироби реалізовували під виглядом товарів, виготовлених у "материковій" Україні, в торгово-розважальних центрах по всій території країни без сплати податків та обов’язкових відрахувань до державного бюджету", - повідомляє спецслужба.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 01

Зазначається, що під час проведення у Києві санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили підпільний склад, на якому акумулювалися готові до продажу ювелірні вироби, речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 02

За інформацією СБУ, упродовж 2015-2019 років зловмисники без сплати обов’язкових відрахувань до державного бюджету реалізували ювелірну продукцію на суму понад 50 млн грн.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 03

Триває досудове розслідування за ч.1 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

З окупованого Криму намагалися ввезти ювелірні прикраси, - СБУ 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала майора поліції в Запорізькій області, який замовив вбивство свого "кривдника" за 4 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100