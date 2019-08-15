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15.08.19 14:59

Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Голова Нацполіції Сергій Князєв вручив поліцейським Хмельницької області ключі від 18 нових службових автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook.

Зазначається, що вручення відбувалося сьогодні, 15 серпня, на центральній площі Незалежності в м. Хмельницький.

Ключі від Renault Logan, Renault Duster і Skoda Rapid отримали працівники різних підрозділів.

Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 01

Переважно, це - представники блоку поліції превенції, які тісніше і частіше за всіх працюють із людьми.

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"Поліцейська функція захисту громадян не менш важлива, ніж розвиток держави, захист її кордонів. Завдяки плідній роботі з місцевою владою, самоврядуванням та підприємцями поліцейські можуть працювати ефективніше", - зазначив Князєв.

Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 02
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 03
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 04
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 05
Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів 06

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