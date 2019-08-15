Князєв вручив поліцейським Хмельниччини ключі від 18 нових службових автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацполіції в Facebook.

Зазначається, що вручення відбувалося сьогодні, 15 серпня, на центральній площі Незалежності в м. Хмельницький.

Ключі від Renault Logan, Renault Duster і Skoda Rapid отримали працівники різних підрозділів.

Переважно, це - представники блоку поліції превенції, які тісніше і частіше за всіх працюють із людьми.

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"Поліцейська функція захисту громадян не менш важлива, ніж розвиток держави, захист її кордонів. Завдяки плідній роботі з місцевою владою, самоврядуванням та підприємцями поліцейські можуть працювати ефективніше", - зазначив Князєв.









