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15.08.19 15:32

Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція. ФОТО

Під час засідання в Комінтернівському районному суді Харкова 45-річний обвинувачений намагався накласти на себе руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Під час заслуховування кримінального провадження 45-річний чоловік фрагментом леза для гоління завдав собі різану рану живота", - йдеться в повідомленні Нацполіціі.

Подія сталася 14 серпня близько 15:15 у залі судового засідання суду в Слобідському районі міста.

Як з'ясувалося, обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза і, заховавши її в порожнину рота, проніс у зал судового засідання.

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Чоловіка госпіталізовано у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги. В даний час стан його здоров'я задовільний.

Інформація про подію зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Слобідського відділу поліції Харкова. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Обвинувачений намагався накласти на себе руки в одному з райсудів Харкова, - Нацполіція 01

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