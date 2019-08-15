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15.08.19 16:47

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Режисерами святкових заходів на Майдані Незалежності 24 серпня стануть колишній партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом з Оленою Коляденко.

Про це сам Бадоєв повідомив в своєму Instagram, передає Цензор.НЕТ.

На столичному авіаційному заводі "Антонов" триває репетиція маршу, яким Офіс президента запланував відзначити День Незалежності замість військового параду. Як видно з фото, на територію "Антонова" прибули оркестри і військові.

Зеленський і Бадоєв раніше були власниками кінокомпанії Гауді Студіо, пізніше першого у списку власників замінив Борис Шефір.

Сьогодні на столичному заводі Антонов пройшла перша репетиція Ходи гідності. Як зазначають організатори, в ній візьмуть участь військові, медики, вчителі, спортсмени, волонтери, дипломати, а також діти.

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"У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх поважаємо і прагнемо врахувати всі деталі", - сказано в повідомленні.

Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 01
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 02
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 03
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 04
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 05
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 06
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 07
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 08
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 09
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 10
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 11
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 12
Ми хочемо додати трохи видовищності, - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко 13

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